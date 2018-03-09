وبموجب الاتفاق ستقوم الشركة بسداد ديون النادي، حيث سيتولى مجلس المدينة دفعها لمصلحة الضرائب، إذ تقدر بنحو 7.6 مليون يورو.

ووفقا لما أوردته صحيفة "آس" الإسبانية فإن شركة ستحصل بموجب عقد الاتفاق بين الطرفين على جميع أسهم النادي نظير 1 يورو فقط، بشرط سداد الديون أولا.

ويعاني النادي الأقدم في إسبانيا، والذي تأسس عام 1889، ضائقة مالية عنيفة منذ سنوات عدة، وكان وشك إعلان إفلاسه في الماضي.