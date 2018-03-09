وقالت صحيفة ديلي ستار البريطانية، إن زيدان أخبر فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، برغبته في الحصول على خدمات محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم صفوف الفريق الملكي.

وأضافت الصحيفة، أن زيدان يرى أن صلاح سيكون مناسبا لطريقة اللعب في ريال مدريد، مشيرة إلى أن اللاعب المصري يحظى بإعجاب فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي.

وفي نفس السياق كشف البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب برشلونة الحالي أن محمد صلاح زميله السابق في ليفربول الإنجليزي قد ينتقل إلى الدوري الإسباني (الليغا) في الموسم القادم.

ووفقا لموقع "دياريو جول" الإسباني توجد محادثات بالفعل بين الفرعون المصري وريال مدريد، ويبدو أن هذه الأخبار بها قدر كبير من الصحة بالفعل، حيث وصلت هذه المعلومات إلى النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو لاعب ليفربول السابق وبرشلونة الحالي بعد إجراء بعض الاتصالات مع أصدقائه بالفريق الإنجليزي الذين أكدوا له صحة هذه المعلومات.

ويقول الموقع الإسباني، إن النجم البرازيلي أكد لميسي صحة هذه الأخبار ووجود مفاوضات جادة وقوية بين صلاح ورئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز، بحسب "سبوتنيك".

ويشير الموقع إلى ترحيب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتوقيع مع محمد صلاح على عكس موقفه من التوقيع مع هاري كين وإيدين هازارد.

وأشار الموقع إلى أن فلورنتينو بيريز قد يتقدم بعرض بقيمة (80 مليون يورو) للفريق الإنجليزي في أقرب وقت ممكن، لعدم مطالبة إدارة "الريدز "بقيمة مساوية لما طلبته إدارة توتنهام للتفريط في كين، حيث طلبت مبلغ 176 مليون جنيه إسترليني (200 مليون يورو) للتخلي عن هاري كين، وفقا لوكالة "سبوتنيك".

ويتصدر محمد صلاح، قائمة هدافي الدوري الإنجليزي، برصيد 24 هدفا بالتساوي مع الإنجليزي الدولي هاري كين لاعب توتنهام هوتسبير، كما يعد "الفرعون المصري" هداف ليفربول الأول في جميع المسابقات الإنجليزية والأوروبية هذا الموسم برصيد 32 هدفا.