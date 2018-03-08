وسبق للروسية أن توجت في هذه الدورة عامي 2006 و2013.

وتراجع تصنيف شارابوفا إلى المركز 41 عالميا نتيجة غيابها 15 شهرا عن الملاعب بسبب ثبوت تناولها مادة ملدونيوم المحظورة مطلع 2016، والإصابات المتكررة التي تعرضت لها عقب ذلك، مما أدى إلى انسحابها من العديد من الدورات.

وقالت شارابوفا، 30 عاما، المصنفة أولى في العالم سابقا "أردت فعلا أن حقق نتائج جيدة في هذه الدورة والتقدم فيها، ولكن يجب أن انتظر العام المقبل لفعل ذلك".

وعانت الروسية من سوء ضربات الإرسال، فارتكبت 6 أخطاء مزدوجة، ونجحت فقط في 25 بالمئة من النقاط على إرسالها الثاني، وخسرت إرسالها 5 مرات في المباراة.

ولم تحقق شارابوفا الكثير في مشاركاتها هذا العام، فخرجت من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة بخسارتها أمام الألمانية أنجيليك كيربر، وانسحبت من الدور الأول لدورة دبي بسبب الإصابة.

من جهتها، قالت الشابة اليابانية أوساكا، البالغة من العمر 20 عاما "إنه شرف كبير أن أواجهها، كنت أشاهد مبارياتها على شاشة التلفزيون عندما كنت صغيرة".

وتلتقي أوساكا في الدور الثاني البولندية إنييسكا رادفانسكا، المصنفة ثانية، في العالم سابقا والثانية والثلاثين حاليا.

وأعفيت المصنفات الـ32 الأوليات من خوض منافسات الدور الأول.

وتعود للمشاركة في الدورة الأميركية المخضرمة سيرينا وليامز، حاملة اللقب، بعد غياب لأكثر من عام بسبب الحمل والإنجاب.

وصنفت الرومانية سيمونا هاليب، بطلة نسخة 2015، والدنماركية كارولين فوزنياكي، بطلة 2011، الأولى والثانية على التوالي في الدورة.