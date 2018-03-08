ونشرت صحيفة "ذا صن" قائمة بأسرع لاعبي الدوري، تصدرها سانيه، بعدما سجل سرعة 35.5 كم في الساعة، وهي أقصى سرعة للاعب هذا الموسم.

واستندت الصحيفة على السرعة القصوى التي وصلها كل لاعب في الدوري هذا الموسم، ووصل سانيه لسرعته القصوى خلال لقاء فريقه أمام تشلسي في 2017.

واحتل لاعب كرستال بالاس، الهولندي باتريك فان آنهولت، المركز الثاني بسرعة قصوى بلغت 35.4 كم في الساعة، فيما جاء الفرنسي موسى سيسوكو، لاعب توتنهام هوتسبر، في المركز الثالث عندما ركض بسرعة 35.3 كم في الساعة.

واحتل الإنجليزيان ثيو والكوت، لاعب إيفرتون، وكايل ووكر، لاعب مانشستر سيتي، المركزين الرابع والخامس بنفس السرعة، التي بلغت 35.2 كم في الساعة.

أما المصري محمد صلاح نجم ليفربول، فقدرت صحيفة "ميرور" سرعته القصوى قبل الموسم بـ33.1 كم في الساعة.

يشار إلى أن السرعة القصوى لبطل العالم السابق في المسافات القصيرة، الجامايكي يوسين بولت بلغت 48.2 كم في الساعة.

هنا قائمة أسرع 9 لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- ليروي سانيه (مانشستر سيتي) 35.5 كم/الساعة



2- باتريك فان آنهولت (كرستال بالاس) 35.4 كم/الساعة



3- موسى سيسوكو (توتنهام) 35.3 كم/الساعة



4- ثيو والكوت (إيفرتون) 35.2 كم/الساعة



5- كايل ووكر (مانشستر سيتي) 35.2 كم/الساعة



6- أنتونيو روديغر (تشلسي) 35.2 كم/الساعة



7- ولفريد زاها (كرستال بالاس) 35.1 كم/الساعة



8- أوليفر بورك (وست بروميتش) 35.1 كم/الساعة



9- كيكو فيمينيا (واتفورد) 35.1 كم/الساعة



