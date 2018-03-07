وكان ليفربول، الفائز باللقب خمس مرات، آخرها عام 2005 على حساب ميلان في مباراة تاريخية تخلف خلالها صفر-3 قبل أن يعود من بعيد ويدرك التعادل 3-3 ثم يتوج بطلا بركلات الترجيح، ضامنا تأهله إلى حد كبير بفوزه ذهابا خارج قواعده بخماسية نظيفة، بينها ثلاثية للسنغالي ساديو ماني الذي مهد الطريق أمام الفريق الإنجليزي لخوض لقاء الإياب بأعصاب هادئة وبلوغ ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2009 حين انتهى مشواره على يد مواطنه تشلسي.



وعجز بورتو، بطل 1987 و2004، عن دخول التاريخ دوري الأبطال كأول فريق يخسر ذهابا على أرضه بخماسية نظيفة ثم يعوض إيابا ويتأهل إلى الدور التالي.



وعلى رغم خسارته صانع العابه البرازيلي فيليبي كوتينيو لصالح برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة، يقدم فريق كلوب أداء مميزا في الآونة الأخيرة بقيادة المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو.



وقرر كلوب اراحة صلاح بابقائه على مقاعد البدلاء في تشكيلة شهدت خمسة تعديلات مقارنة بتلك التي فازت السبت على نيوكاسل 2-صفر السبت في الدوري المحلي، وذلك لأنه تنتظر "الحمر" مواجهة صعبة السبت خارج قواعدهم ضد مانشستر يونايتد الذي يتصارع معهم على وصافة الدوري المحلي، خلف مانشستر سيتي الذي ضمن اللقب الى حد كبير.