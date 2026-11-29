وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي أنه تم تنفيذ رد عسكري على محاولات جماعة الحوثي استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مشيرا إلى تدمير 19 هدفا أسهمت في عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

وأضاف أنه دمر 5 أهداف أخرى مرتبطة بالقدرات التشغيلية والمصادر الحيوية التابعة للحوثيين في ميناء رأس عيسى.

وفي وقت سابق، الأحد، دعت السعودية، إلى إخلاء ميناء رأس عيسى باليمن، فيما أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن الميناء تعرض لغارات سعودية.

وطلب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في منشور عبر منصة "إكس"، من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى باليمن "لسلامتهم".

في المقابل، حذرت جماعة الحوثي الموظفين والعاملين في الموانئ والمتواجدين بالقرب منها، ودعتهم إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها، كما دعت جميع الشركات الملاحية إلى إخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن السعودية هاجمت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن.