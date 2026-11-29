وقال زامير، إن سلسلة الهجمات الأخيرة التي نفذها مستوطنون في الضفة الغربية "بدأت تتخذ سمات انهيار سلطة الدولة"، موجها بتسريح الجنود المتورطين في مثل هذه الحوادث من الخدمة العسكرية.

وجاءت تصريحات زامير، الجمعة، خلال تقييم لحادث وقع في قرية جالود بالضفة الغربية، أقدم خلاله مستوطنون على هدم منزل عائلة فلسطينية.

وحسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل" عن الجيش الإسرائيلي، فإن زامير عقد اجتماعا آخر، الأحد، لإقرار "التوجيهات ووضع اللمسات النهائية على سياسة" التعامل مع الجنود المتورطين في "أنشطة غير قانونية"، بعدما جرى توقيف 3 جنود على الأقل خلال عطلة نهاية الأسبوع، على خلفية تورطهم في هجمات نفذها مستوطنون.

وأشار زامير إلى "قتال الجيش الإسرائيلي ضد التنظيمات الإرهابية، والجهود المبذولة لتعزيز حماية التجمعات السكنية الإسرائيلية"، مضيفا أن "الجرائم ذات الدوافع القومية وأعمال العنف الخطيرة والمنظمة التي ترتكبها عناصر متطرفة في الضفة الغربية بدأت تتخذ سمات انهيار سلطة الدولة"، بحسب تصريحات نقلها الجيش.

وأضاف زامير أن "هذه الحوادث تشكل تهديدا أمنيا، وتلحق الضرر بالتجمعات السكنية، وقد تؤدي إلى تصعيد خطير ومقتل أبرياء وإلحاق الأذى بقوات الأمن".

وتابع قائلا إن "أي تورط لجنود الجيش الإسرائيلي في جرائم ذات دوافع قومية، ولا سيما الاستخدام غير القانوني للأسلحة، يشكل انتهاكا للأوامر العسكرية، وسيتم التعامل معه بأقصى درجات الصرامة".

وأوضح أنه أصدر تعليمات بـ"إيقاف أي جندي متورط في مثل هذه الحوادث فورا عن أداء المهام القتالية، ومصادرة سلاحه إلى حين الانتهاء من التحقيق في الحادث".

وشدد على أنه "بناء على نتائج التحقيق، ستتم محاكمتهم، كما سيُنظر في إمكانية تسريحهم فورا من الخدمة في الجيش الإسرائيلي".