وقال الزبيدي إن "المجلس مستعد للجلوس إلى طاولة التفاوض للتوصل إلى حلول عادلة ومنصفة تحترم إرادة شعب الجنوب وتطلعاته المشروعة لاستعادة وإقامة دولة الجنوب المستقلة".

ودعا الزبيدي الجميع إلى تغليب صوت العقل والحكمة، وتجنب كل ما من شأنه تعميق الخلافات أو توسيع الصراعات.

وتابع الزبيدي: "شعبنا الجنوبي يؤكد تمسكه بعلاقاته الأخوية والشراكة مع محيطه العربي، انطلاقا من المصالح المشتركة واحترام السيادة ومبادئ حسن الجوار، والتعاون في مجابهة التهديدات التي تستهدف أمن المنطقة والملاحة الدولية".