وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حسام عبدالغفار، في بيان على الصفحة الرسمية للوزارة في "فيسبوك": "قبل الانتهاء من إجراءات تحديد هويات الجثامين، تلقت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 28 بلاغا، من بينها 19 بلاغا بشأن أشخاص مفقودين، في حين بلغ عدد الجثامين التي لم تكن قد تحددت هوياتها في ذلك التوقيت 31 جثمانا".

وأضاف أنه "بعد استكمال إجراءات تحديد الهويات، لم تعد هناك بلاغات قائمة لدى المنظومة بشأن مفقودين لم يُتوصل إلى مصيرهم في إطار الحادث".

وأكد أن "البيانات المعلنة تستند حصريا إلى الحصر الفعلي والإجراءات الرسمية المتخذة، وأنها لا تخفي أي بيانات تتعلق بأعداد الضحايا".

وأهابت الوزارة "بكل من لديه معلومات أو بلاغ بشأن أي شخص يُشتبه في ارتباطه بالحادث، التواصل فورا عبر الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة للمستشفيات (16474)، أو الخط الساخن الموحد لوزارة الصحة والسكان (105)".

وكشفت النيابة العامة في مصر، الأحد، تفاصيل جديدة تتعلق بحادث الطريق الدائري بالوراق.

وذكرت النيابة العامة في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "إلحاقا ببياناتها السابقة بشأن حادث تصادم وحريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بالوراق بمحافظة الجيزة، انتهت النيابة العامة من إجراءات تسليم جثامين جميع المتوفين في الحادث إلى ذويهم، وعددهم 33 متوفًّى، بالإضافة إلى جنين إحدى المتوفيات، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة للتعرف على هوياتهم".

وأوضح البيان أن "المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، قد أقر في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيه المواد المخدرة".

وتابع البيان أنه "ورد تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بشأن فحص عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم، وانتهى إلى أن عينة البول تحتوي على مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات".

وشدد البيان على أن النيابة العامة "تواصل تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".