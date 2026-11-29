وقال الجيش في بيان: "أبلغت النيابة العسكرية عائلة الراحل نتنائيل شكرون عزمها تقديم لائحة اتهام ضد قدري سمارة، منفذ الهجوم الذي قتل فيه نتنائيل".

وأضاف البيان أن هذه ستكون أول لائحة اتهام تقدم منذ تعديل القانون في مايو 2026، والذي ينص على فرض عقوبة الإعدام بصورة إلزامية في مثل هذه الحالات، بعدما تقدم بالتعديل الوزير إيتمار بن غفير.

ووصف بن غفير طلب النيابة العامة بإعدام فلسطيني لأول مرة بأنه "تاريخي".