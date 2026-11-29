وقالت النيابة العامة في بيان على حسابها الرسمي في "فيسبوك": "إلحاقا ببياناتها السابقة بشأن حادث تصادم وحريق ناقلة المواد البترولية أعلى الطريق الدائري بالوراق بمحافظة الجيزة، انتهت النيابة العامة من إجراءات تسليم جثامين جميع المتوفين في الحادث إلى ذويهم، وعددهم 33 متوفًّى، بالإضافة إلى جنين إحدى المتوفيات، وذلك بعد استكمال الإجراءات اللازمة للتعرف على هوياتهم".

وأضاف البيان أن "المتهم، قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، قد أقر في تحقيقات النيابة العامة بتعاطيه المواد المخدرة".

وتابع البيان أنه "ورد تقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي بشأن فحص عينتي الدم والبول المأخوذتين من المتهم، وانتهى إلى أن عينة البول تحتوي على مخدر الحشيش المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات".

وشدد البيان على أن النيابة العامة "تواصل تحقيقاتها للوقوف على جميع ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة حسام عبدالغفار، قد أشار في وقت سابق إلى أن الفرق الطبية تواصل متابعة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وفقا لطبيعة الإصابات ودرجة خطورتها.

وبحسب عبدالغفار هناك تفاوت في نسب الحروق بين المصابين، إذ تجاوزت في بعض الحالات 45 و60 و70 بالمئة، فيما تعرض آخرون لحروق بنسب أقل، إلى جانب حالة أصيبت بكسور من دون حروق.

وأكد المتحدث أن التعامل مع الحادث شمل تقديم الرعاية الطبية المتخصصة والدعم النفسي للمصابين وأسرهم وأسر الضحايا، لمساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية والإنسانية التي خلفها الحادث، بالتزامن مع استمرار متابعة الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات.