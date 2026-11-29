كما صادقت المحكمة على حكمين بالسجن بحق مدانين آخرين في القضية، لمدة 6 سنوات للأول و3 سنوات للثاني، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وبمصادقة محكمة التمييز على الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، أصبحت الأحكام قطعية "نهائية".

وكانت محكمة أمن الدولة قد أصدرت أحكامها في 15 نوفمبر الجاري، بعد إدانة المتهمين الثلاثة بارتكاب أعمال إرهابية أفضت إلى مقتل أشخاص، والتآمر لارتكاب أعمال إرهابية والترويج لأفكار تنظيم إرهابي.

ووقع الهجوم في 23 أكتوبر الماضي، واستهدف كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس في بلدة حمود، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات، وسط حالة من الصدمة في المملكة.

وأعلنت الحكومة الأردنية آنذاك الحداد العام لمدة 3 أيام، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لملاحقة المتورطين في الهجوم.

وفي 26 أكتوبر، أعلنت السلطات الأردنية القبض على المتهمين الثلاثة الرئيسيين، قبل أن تحيل النيابة العامة القضية إلى محكمة أمن الدولة مطلع نوفمبر، عقب استكمال التحقيقات.

وأثار الهجوم تنديدا واسعا داخل الأردن وخارجه، إذ يعد من الاعتداءات النادرة التي تستهدف المسيحيين في المملكة.