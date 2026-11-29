وجاءت هذه التصريحات خلال مناورة سيبرانية مشتركة أُجريت الأسبوع الماضي بين مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدفاع السيبراني في الجيش الإسرائيلي والقيادة السيبرانية الأميركية، وكُشف عنها الأحد.

وتُجرى هذه المناورة، التي تحمل اسم "سايبر دوم" (القبة السيبرانية)، سنويا منذ عام 2015.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن المناورة الأخيرة، التي أُقيمت في منشأة بالولايات المتحدة، شهدت للمرة الأولى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في مجال الدفاع السيبراني، بمشاركة أكثر من 100 خبير في الأمن السيبراني من جيشي البلدين، حسبما نقل موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وقال العميد "لامد"، رئيس شعبة الدفاع السيبراني في المديرية، الذي لا يُسمح بالكشف عن هويته، إنه "على مدى السنوات الثلاث الماضية، نفذ العدو آلاف المحاولات لتعطيل العمليات التشغيلية والأصول السرية، دون نجاح".

ولم يتضح ما هي الأنظمة التي كان يشير إليها المسؤول العسكري.

وأضاف أن "مناورة هذا العام، التي شهدت للمرة الأولى دمج قدرات الذكاء الاصطناعي في الدفاع السيبراني ضمن تدريب عسكري، تمثل خطوة مهمة في تعزيز الابتكار التكنولوجي وتكييف القدرات الدفاعية مع التحديات المستقبلية".

واختتم المسؤول الإسرائيلي تصريحاته قائلا: "يتيح لنا الذكاء الاصطناعي توسيع قدراتنا على تحديد التهديدات وتحليلها والاستجابة لها، والعمل بسرعة ودقة أكبر في مواجهة واقع متغير، أثبت فيه الذكاء الاصطناعي الهجومي بالفعل أنه عامل لمضاعفة القوة".