ونقلت وسائل إعلام مصرية عن المتحدث الرسمي باسم الوزارة حسام عبدالغفار، أن عدد وفيات حادث الوراق ارتفع إلى 34، مشيرا إلى أن الفرق الطبية تواصل متابعة المصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم، وفقا لطبيعة الإصابات ودرجة خطورتها.

وأشار عبدالغفار إلى تفاوت نسب الحروق بين المصابين، إذ تجاوزت في بعض الحالات 45 و60 و70 بالمئة، فيما تعرض آخرون لحروق بنسب أقل، إلى جانب حالة أصيبت بكسور من دون حروق. وأضاف أن مستشفى أهل مصر استقبل 9 حالات منذ وقوع الحادث.

وأكد أن التعامل مع الحادث شمل تقديم الرعاية الطبية المتخصصة والدعم النفسي للمصابين وأسرهم وأسر الضحايا، لمساعدتهم على تجاوز الآثار النفسية والإنسانية التي خلفها الحادث، بالتزامن مع استمرار متابعة الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن وزارة الصحة تحركت منذ اللحظات الأولى لوقوع الحادث عبر محورين رئيسيين، أولهما الدفع بسيارات هيئة الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات، والثاني توفير الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، مع تحويل الحالات التي تستدعي تدخلات وتخصصات طبية دقيقة إلى المستشفيات الأكثر تجهيزا، لضمان حصول المصابين على أفضل مستوى من الرعاية الصحية.