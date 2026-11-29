ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن السلامي قوله إن "رئيس الوزراء، علي الزيدي يبذل جهودا كبيرة لتنفيذ القانون وضبط الحدود"، مبينا أن "إغلاق عدد من المنافذ غير الرسمية يأتي في إطار الإجراءات الرامية إلى الحد من عمليات التهريب".

وأضاف أن "رؤية رئيس الوزراء، تستند إلى أحكام الدستور والقوانين النافذة، وتهدف إلى ضبط الحدود وتعزيز الإيرادات وتطبيق نظام الأسيكودا"، مشيرا إلى "ضرورة الاحتكام إلى الدستور والقانون في جميع مناطق العراق، بما فيها إقليم كردستان".

وأكد السلامي أن "إغلاق المنافذ غير الرسمية وتنفيذ القانون يمثلان خطوة في الاتجاه الصحيح"، مشددا على "ضرورة خضوع الجميع لسلطة القانون".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، بدء عمليات غلق المنافذ الحدودية غير الرسمية، مؤكدا أن عمليات الإغلاق ومسك الحدود الدولية تستهدف المهربين، وأن الملاحقة القانونية ستطال أي طرف متورط في "هدر الثروة السيادية للدولة العراقية".