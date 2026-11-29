وأشاد قرقاش، في تدوينة على منصة "إكس"، بحكمة القيادة الإماراتية وخبرتها في إدارة ما وصفه بـ"إحدى أعتى الأزمات"، مشيرا إلى ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار وثقة راسخة بمؤسساتها.

وأكد أن الشعب الإماراتي، برؤيته وطموحه، شريك في صناعة الحاضر والمستقبل، لافتا إلى أن العالم ينظر إلى صمود الإمارات ونهوضها "بتقدير وإعجاب".

وأضاف قرقاش: "ورغم أننا لا نزال في أتون الأزمة، فإننا نستقبل عيد اتحادنا بثقة تزداد رسوخا، وتفاؤل يتجدد بمستقبل الإمارات ومسيرتها المباركة".