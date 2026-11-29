وقال مدبولي، في بيان صادر عن مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه، منذ اللحظات الأولى لوقوع حادث الحريق أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، بسرعة تحرك الحكومة والجهات المعنية لتقديم الرعاية للمصابين ومساندة أسر الضحايا والمتضررين، كما كلف الحكومة بحصر جميع الخسائر وتعويض المتضررين عنها بالكامل.

وأضاف أن الرئيس طلب إطلاعه أولا بأول على الإجراءات المتخذة وأوجه الدعم المقدمة للمتضررين، مؤكدا أن الدولة تقف إلى جانب أسر الضحايا والمصابين، وتبذل كل جهد لتقديم الدعم اللازم لهم، مشيرا إلى أن ألم الفقد والمعاناة التي خلّفها الحادث يفوقان ما يمكن أن تجبره التعويضات، مهما بلغت قيمتها.

وأوضح مدبولي أن أجهزة الدولة تحركت فور وقوع الحادث، إذ جرى تفعيل غرفة الأزمات المركزية وغرف الأزمات والسيطرة في الوزارات والجهات المختصة، وإغلاق موقع الحادث، ودفع أعداد كبيرة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى أقرب المستشفيات، إلى جانب سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة.

وأشار إلى إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام الحركة المرورية بعد الانتهاء من نقل المصابين، لافتا إلى أنه زار عددا من المصابين في مستشفيات الشيخ زايد التخصصي وبولاق الدكرور العام والشيخ زايد آل نهيان، برفقة وزيري الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي والمحافظين المعنيين، للاطمئنان على حالتهم الصحية ومتابعة طبيعة الإصابات والعلاج المقدم لهم، ولا سيما في وحدات علاج الحروق.

وقال رئيس الوزراء إن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء تواصل تلقي بلاغات واستفسارات وطلبات أسر الضحايا والمصابين والمتضررين على مدار الساعة، عبر الخط الساخن 16528 والبوابة الإلكترونية، ومتابعتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي ما يتعلق بالدعم والتعويضات، أوضح مدبولي أن مجلس الوزراء تلقى مبادرات ومساهمات من رجال أعمال ومستثمرين ومؤسسات مجتمع مدني وجمعيات أهلية وأحزاب وهيئات، إلى جانب مساهمات من قطاعات أخرى بالدولة وتبرعات من أشقاء عرب وشركات أجنبية.

ووجّه رئيس الوزراء الشكر إلى الجهات والأفراد الذين بادروا بالمساهمة في دعم أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، معتبرا أن هذه المبادرات تعكس روح التكافل بين أبناء الشعب المصري، مؤكدا أن الحكومة والمجتمع المدني ورجال الأعمال والمواطنين يقفون صفا واحدا في مواجهة الشدائد.

وأضاف أن الحكومة ستبدأ تقديم الدعم لأسر الضحايا والمصابين بعد الانتهاء من تحديد هويات الضحايا، فيما يجري حصر جميع الخسائر المادية لتعويض المتضررين عنها بالكامل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس.

وكلف مدبولي وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم تلقي التبرعات وصرفها، وضمان وصولها إلى مستحقيها من أسر الضحايا والمصابين والمتضررين، مع إطلاع الرأي العام على إجمالي المساهمات وآليات توزيعها.

وأشار إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي ستعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن أسماء الداعمين والمتبرعين وإجمالي المساهمات المالية والعينية، إلى جانب تحديد قيمة المساعدات والتعويضات المقررة لكل مستحق بالاسم، سواء من أسر الضحايا أو المصابين أو المتضررين من خسارة الممتلكات، وتوضيح إجراءات صرفها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة وضع استراتيجية للحد من حوادث الطرق على مستوى الجمهورية، تتولى الوزارات المعنية تنفيذها من خلال سياسات وإجراءات محددة، مؤكدا أن الحكومة ستعمل على إدخال أي تعديلات تشريعية تسهم في تحقيق هذا الهدف.

وشهد الاجتماع عرض الوزراء المعنيين جهود التعامل مع الحادث والإجراءات المقترحة للحد من حوادث الطرق.