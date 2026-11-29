وقال المالكي، في مقابلة مع وكالة "رويترز"، إن الرياض وضعت "خطا أحمر" حول عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، مؤكدا أن التحالف سيفعل "كل ما يلزم" لحماية المدينة الساحلية، في ظل اقتراب مقاتلي الحوثيين منها.

وتأتي تصريحات المالكي وسط تصاعد المواجهات في اليمن، التي باتت إحدى أبرز جبهات الصراع الإقليمي المرتبط بإيران، وأسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص ونزوح مئات الآلاف، فيما تتعرض السعودية لهجمات متكررة تستهدف منشآت حيوية، بينها أبراج مكاتب في الرياض.

وتهدد هجمات الحوثيين على الأهداف المدنية والاقتصادية، إلى جانب تعطيل حركة الملاحة الدولية في البحر الأحمر، جهود المملكة الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية واستضافة فعاليات دولية كبرى، من بينها معرض "إكسبو 2030".

الحل السياسي أولوية

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في وقت سابق من نوفمبر الجاري، بأن الرياض تستعد لاحتمال استمرار الحرب حتى العام المقبل.

وتتركز جهود الحكومة اليمنية حاليا على الدفاع عن عدن وفك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على مدينة تعز، بعدما تعثرت مساعيها للتقدم نحو العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة.

وأكد المالكي أن الخيار السياسي يظل السبيل الأفضل لإنهاء الصراع، قائلا: "أفضل حل هو الحل السياسي. لكن علينا أن ندعم الحكومة اليمنية لتحقيق هدفها".

وأضاف: "إذا قرر الحوثيون المضي في خريطة الطريق مع الحكومة اليمنية، فيمكن أن تنتهي الحرب... غدا".

استمرار الضغط العسكري

وشدد المالكي على أن التحالف سيواصل عملياته العسكرية ما دام ذلك ضروريا لإجبار الحوثيين على تغيير سلوكهم والانخراط في المفاوضات.

وأوضح أن التحالف يواصل تقديم الدعم الجوي للقوات الحكومية اليمنية، إلى جانب العمل على إضعاف قدرات الحوثيين العسكرية والحد من تهديداتهم للمدن السعودية.

وقال: "نحن نحقق الهدف المتمثل في تفكيك وتدمير الصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق وبعض مكونات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

في المقابل، يطالب الحوثيون السعودية بوقف دعمها للحكومة اليمنية، التي تتولى المملكة تدريب قواتها وتسليحها وتمويلها، فضلا عن رفع القيود المفروضة على المطارات والموانئ البحرية وتقديم تعويضات مالية.