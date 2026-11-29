وقال الأمن العام، في بيان: "استشهد صباح اليوم المصاب فراس بشار هلسة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف كنيسة حمود في محافظة الكرك في 23 من الشهر الماضي".

وكان الهجوم الذي استهدف كنيسة القديس جاورجيوس في قرية حمود، خلال مراسم جنازة، قد أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 25 آخرين، قبل الإعلان عن وفاة أحد المصابين الأحد.

وقضت محكمة أمن الدولة الأردنية، منتصف نوفمبر الجاري، بالإعدام شنقا بحق منفذي الهجوم الثلاثة، الذين قالت السلطات إنهم أردنيون يعتنقون "الفكر التكفيري".

ويعد الهجوم الأول من نوعه ضد المسيحيين في الأردن، الذين يشكلون نحو 3 بالمئة من سكان المملكة البالغ عددهم قرابة 11 مليون نسمة، ويمارسون شعائرهم الدينية في أجواء من التعايش مع الأغلبية المسلمة.