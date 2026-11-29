وناقش الجانبان، بحضور وفدي البلدين، ملف المنافذ الحدودية وخطط انتشار القوات العراقية التي وضعها رئيس الوزراء علي الزيدي لضبط الحدود.

وتناول اللقاء أيضا ملف الجماعات الإيرانية المعارضة داخل الأراضي العراقية، والمنافذ غير الرسمية التي لا تخضع للسلطة الاتحادية في العراق.

وبشأن الصراع في المنطقة، قال البيان إن الجانب الإيراني أبدى استعداده لإنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز في حال الموافقة على المقترح الذي قدمته طهران.

وجدد العبودي التأكيد على موقف الحكومة العراقية الرافض لاستخدام أراضي العراق أو أجوائه منطلقا لتهديد أمن أي من دول الجوار أو المنطقة واستقرارها، مشددا على حرص بغداد على إقامة علاقات متوازنة تقوم على الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وأكد الجانبان استمرار التواصل بين بغداد وطهران، فيما أعرب الجانب الإيراني عن دعمه للإجراءات التي اتخذها الزيدي لمكافحة الفساد ودعم الأمن والاستقرار، وفق البيان.