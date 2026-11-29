وطلب المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في منشور عبر منصة "إكس"، من المدنيين إخلاء ميناء رأس عيسى باليمن "لسلامتهم".

في المقابل، حذرت جماعة الحوثي الموظفين والعاملين في الموانئ والمتواجدين بالقرب منها، ودعتهم إلى إخلائها فورا والابتعاد عنها، كما دعت جميع الشركات الملاحية إلى إخلاء سفنها من تلك الموانئ فورا.

كما أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بأن السعودية هاجمت ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة باليمن.