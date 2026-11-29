وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية أن الحريق اندلع في موقف للسيارات، مشيرة إلى أن فرق الإطفاء الفلسطينية هرعت إلى الموقع وتمكنت من إخماد النيران، دون تسجيل إصابات.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث صفا من السيارات التي غطاها السخام جراء الحريق، فيما لم يُعلن عن أي اعتقالات على خلفية الواقعة.

ولم يصدر عن الجيش الإسرائيلي أو الشرطة أي تعليق بشأن الحادث، الذي يأتي غداة سلسلة من اعتداءات المستوطنين في رام الله والخليل، بحسب الوكالة.

وفي شمال الضفة الغربية، نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن مستوطنين اقتحموا منطقة جبل قوزا في بلدة بيتا جنوب نابلس، وهاجموا منازل الفلسطينيين ورشقوها بالحجارة.

وأضافت الوكالة أن مستوطنين أقدموا على وضع أدوات حادة ومسامير على الطريق الواصل بين منطقة المساكن وعصيرة الشمالية، مما أدى إلى إتلاف إطارات عدد من المركبات الفلسطينية.