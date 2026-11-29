وأقيم حفل لتوديع القوات الباكستانية المتوجهة إلى السعودية، بحضور وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، والسفير السعودي لدى إسلام آباد راجح بن طامي البقمي.

كما حضر الحفل رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الباكستاني الفريق عمر أحمد بخاري، وقائد فيلق لاهور الفريق محمد عمر بشير.

وأكد الجانب الباكستاني، في بيان، أن الانتشار العسكري يعكس التزام إسلام آباد بأمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها، في إطار الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.

وجددت باكستان التزامها بحماية أمن السعودية وصون قدسية الحرمين الشريفين.

وأوضح البيان أن القوات الباكستانية ستتولى تنفيذ المهام الموكلة إليها داخل الأراضي السعودية، وفقا للالتزامات المتفق عليها بين البلدين، مشيرا إلى أن انتشارها سيسهم في تعزيز القدرات الدفاعية للمملكة.

ولم يكشف البيان عن حجم القوات الباكستانية أو طبيعة المهام التي ستتولاها أو مدة انتشارها في السعودية.