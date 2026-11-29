وذكرت الهيئة، في بيان، أن محكمة جنايات نينوى أصدرت الحكم حضوريا بحق المدانين، في قضية تتعلق بقيام شبكة من الضباط والمنتسبين للأجهزة الأمنية بتسهيل عمليات تهريب المشتقات النفطية، بالتعاون مع عدد من المهربين.

وكشفت الهيئة أن عمليات التهريب كانت تتم باستخدام أسطول من المركبات والصهاريج، مقابل دفع مبالغ مالية لنقاط التفتيش التابعة لشرطة نفط نينوى، للسماح بمرور المركبات المحملة بالوقود.

وأضافت أن القضية شملت أيضا جمع إتاوات ومبالغ مالية من جميع ساحات تهريب النفط في المحافظة.

وقررت المحكمة فرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين دينار عراقي على المدانين، وفي حال عدم دفعها، يعاقبان بالحبس لمدة 3 سنوات إضافية تنفذ عقب انتهاء العقوبة الأصلية.

وأوضحت هيئة النزاهة أن المحكمة وجدت الأدلة المتحصلة في القضية كافية ومقنعة لإدانة المتهمين، وأصدرت الحكمين استنادا إلى أحكام القرار رقم 160 لسنة 1983، والمواد المتعلقة بالاشتراك في الجريمة من قانون العقوبات العراقي.