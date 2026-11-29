وقال الموسوي، في تصريح صحفي، إن بيانات الرصد الوبائي أظهرت تسجيل 3948 إصابة عام 2024، و4129 إصابة عام 2025، مقابل 4358 إصابة في عموم العراق منذ بداية العام الجاري.

وأوضح أن الإصابات المسجلة في جميع المحافظات العراقية لا تزال ضمن المعدلات المتوقعة، مشيرا إلى أن الحالات متفرقة، وأن الوزارة تتابع الوضع الوبائي بصورة مستمرة، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف أن وزارة الصحة أوفدت فريقا إلى محافظة واسط للاطلاع ميدانيا على الإجراءات الصحية والوقائية المتخذة، بعد تسجيل 15 حالة وفاة بالمحافظة منذ بداية العام.

وأكد الموسوي استمرار متابعة الوضع الوبائي في بغداد والمحافظات، وإجراء الفحوصات المختبرية للحالات المشتبه بها، وتوسيع نطاق التقييم السريري والمختبري لتحديد مسببات المرض، إلى جانب تعزيز الإجراءات الوقائية وحملات التوعية.

ومن المقرر عقد اجتماع، الأحد، يضم وزيري الصحة والتربية واللجنة العليا للصحة الواحدة، لبحث آخر مستجدات الوضع الوبائي.

وأكد وزير الصحة توافر الإمكانات التشخيصية والعلاجية في المؤسسات الصحية التابعة للوزارة، بما يضمن تشخيص الإصابات ومتابعتها وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.