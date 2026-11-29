والسبت قال نتنياهو إنه مستعد للسماح لآيزنكوت بتولي منصب رئيس الوزراء أولا، بموجب اتفاق لتناوب رئاسة الحكومة.

لكن تقارير صحفية أفادت أن نتنياهو أضاف شروطا غير معلن إلى الاتفاق.

ووفقا لـ"يديعوت أحرونوت"، يطالب نتنياهو بالبقاء في منصب رئيس الوزراء لفترة غير محددة في البداية، وذلك للإشراف على "حدث أمني محتمل قد يقع في المستقبل القريب مع إيران"، في إشارة على ما يبدو إلى إمكانية استئناف الحرب على إيران.

وبحسب الشرط، فإنه لن يسمح بدخول اتفاق التناوب حيز التنفيذ إلا بعد انقضاء تلك الفترة.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن آيزنكوت رفض هذا الشرط بشكل قاطع.

والأحد يلتقي نتانياهو آيزنكوت للتفاوض بشأن التشكيلة الوزارية الإسرائيلية، وذلك عقب اقتراح رئيس حكومة تصريف الأعمال.

وقال نتنياهو في منشور على منصة "إكس": "مسؤوليتي كقائد تقتضي بأن أضع كل شيء جانبا وأوافق على أن يتولى غادي آيزنكوت منصب رئيس الوزراء في البداية، في حين أكون أنا رئيس الوزراء بالتناوب".

وشدد نتنياهو على أن هذا الاقتراح "يكتسب أهمية وضرورة، خصوصا في ظل "تحديات" تواجهها إسرائيل، لا سيما على الصعيد الأمني.

وسارع آيزنكوت للتأكيد أنه يعتزم اختبار "جدية" حزب الليكود بزعامة نتنياهو، داعيا إياه إلى عقد مفاوضات "بدءا من هذه الليلة".

وقال رئيس أركان الجيش السابق في بيان: "إذا كان حزب الليكود جاهزا لوحدة صادقة فأنا مستعد لاختبار جدية نواياه خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. أدعو نتنياهو وفريقه للانضمام إليّ هذه الليلة من أجل عقد مفاوضات صادقة وبوتيرة متسارعة".

وبعد ذلك، أعلن الليكود في بيان أن نتنياهو وآيزنكوت سيلتقيان صباح الأحد في فندق بمدينة هرتسليا الساحلية شمالي إسرائيل.

وجاء اقتراح نتانياهو غداة تعهد رئيس الوزراء المكلف، إنجاز تشكيلته ضمن المهلة المحددة التي تنتهي في السادس من ديسمبر، وهي قابلة للتمديد 14 يوما لمرة واحدة فقط.

وتنقسم الآراء في تكتل آيزنكوت حيال مشاركة بعض الأطراف في ائتلافه الحكومي، مثل الأحزاب اليهودية المتشددة أو الأحزاب العربية، وحتى حزب الليكود ضمن حكومة وحدة وطنية.

إلا أن اقتراح نتنياهو بشأن تشكيل حكومة وطنية، قوبل برفض معارضيه، بمن فيهم مشاركون في ائتلاف آيزنكوت.

ورأى رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن "مقترح نتنياهو هو مجرد عملية احتيال صريحة يقف خلفها محتال اعتاد خداع كل شركائه والتنصل من كل اتفاق".

كما اعتبر رئيس القائمة العربية المشتركة يوسف جبارين، أن "الغالبية الديموقراطية حسمت قرارها: يتوجب على هذه الحكومة الملطخة بالدماء والمقصرة أن ترحل. حان الوقت لتلبية الرغبة المشتركة لكل الشعب، اليهود والعرب على السواء، وإبعاد نتنياهو هذا الأسبوع"، أي الأسبوع المقبل.

وحققت الأحزاب العربية نتيجة غير مسبوقة في الانتخابات الأخيرة، إذ حصدت 19 مقعدا من أصل 120 في الكنيست. ويتوقع أن تدعم الائتلاف الحكومي لآينزكوت من دون المشاركة فيه مباشرة.

لكن بعض حلفاء آيزنكوت أعربوا عن معارضتهم الاعتماد على دعم القوائم ذات الغالبية العربية.

والسبت، أقر زعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس ضمنا بأن حركة حماس "إرهابية"، وذلك بتلاوته في مقابلة تلفزيونية وبناء على طلب الصحفية التي تستضيفه، نص قانون أقره الكنيست يذكر أن الحركة الفلسطينية "منظمة إرهابية".

وقد صوت عباس مع حزبه لصالح القانون.

ومن شأن تشكيل حكومة وحدة وطنية أن يتيح لنتنياهو الحفاظ على هامش سياسي للمناورة، خصوصا في ظل محاكمته بتهمة الفساد، مع مواصلته معارضة إنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت هجوم حماس في السابع من أكتوبر 2023، الذي سبق حرب غزة.

واتهم آيزنكوت رئيس حكومة تصريف الأعمال بشكل متكرر بالمسؤولية عن هجوم حماس، خصوصا بعدما أفادت تقارير إعلامية أنه تجاهل تحذيرات أمنية عدة في هذا الشأن.

والأربعاء، اعتمد البرلمان الجديد (الكنيست) في قراءته التمهيدية مشروع قانون يهدف إلى إنشاء لجنة تحقيق في "الإخفاقات الأمنية" التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر.