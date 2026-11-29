وقالت في منشورات متتالية على منصة "إكس": "دمرنا منصة لإطلاق الصواريخ البالستية في محافظة صعدة"، مشيرة إلى أن "المليشيا الحوثية الإرهابية استخدمت المنصة في اعتدائها على جازان (جنوبي السعودية)".

وفي منشور آخر، توعدت المملكة بالرد على "محاولة استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

والسبت كشفت السعودية عن تنفيذها عملية عسكرية لتدمير مصادر حيوية تدعم عمليات الحوثيين، بينما قالت الجماعة إنها هاجمت مطار الملك خالد الدولي في الرياض وأهدافا أخرى بالمملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي في بيان، إن السعودية "نفذت مساء السبت عملية رد عسكري لتدمير مصادر حيوية تستخدمها المليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإرهابية المتعمدة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باليمن والمملكة، وكذلك لتهديد حرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

ويتصاعد التوتر بين السعودية والحوثيين مع تجدد المعارك في اليمن خلال الأشهر الماضية، ويتبادل الطرفان الهجمات بشكل شبه يومي.