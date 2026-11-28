ففي يناير الماضي، أتاحت "ستارلينك" خدمة الاتصال مجانا لكل من يمتلك جهازا طرفيا داخل إيران، بعدما فرضت الحكومة حظرا على الاتصالات لمواجهة الاحتجاجات التي سادت البلاد.

وأقدمت "سبيس إكس" على هذه الخطوة خدمة للمحتجين، لكن بحسب 4 مصادر مطلعة، تستخدم حكومة طهران "ستارلينك" في عملياتها العسكرية.

وقال أحد المصادر لصحيفة "واشنطن بوست"، إن إحاطة سرية بشأن الحرب قدمت إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال الصيف الماضي، تضمنت إشارة إلى استخدام إيران هذه التكنولوجيا لتمكين القيادة من السيطرة على القوات، والإشراف على عمليات الطائرات المسيّرة الهجومية، من بين أمور أخرى.

وبحسب المصدر ذاته، بدت خدمة "ستارلينك" وسيلة اتصال بديلة لطهران، في ظل تركيز القوات الأميركية على إضعاف أنظمة الاتصالات التقليدية.

وقال شخصان مطلعان على خدمة "ستارلينك"، إنه بمجرد إتاحة المحطات الطرفية للجمهور، يصبح من شبه المستحيل على الشركة منع وصولها إلى أيدي الخصوم، أو استخدامها ضد القوات الأميركية.

وقال مسؤول تنفيذي في قطاع الأقمار الصناعية للصحيفة: "المعضلة التي يواجهها الأميركيون هي الاختيار بين إغلاق الخدمة تماما في أنحاء إيران، وهو ما يعني حرمان المعارضين أيضا من استخدامها، أو إبقائها متاحة في البلاد، وهو ما يعني أن الحرس الثوري يستطيع استخدامها في أنظمة أسلحته".

وسهلت الحكومة الأميركية وصول حلفائها إلى خدمات "ستارلينك" و"ستارشيلد"، ومن بينهم الجيش الأوكراني والمعارضون في إيران، إلا أن خصوم الولايات المتحدة وجدوا أيضا طرقا لاستخدام "ستارلينك" بما يتجاوز قدرة ماسك على السيطرة، رغم الإجراءات التي اتخذها لمنع ذلك.

وفي شهر يناير الماضي، طلب الجيش الأوكراني من ماسك أن تفرض شركته "سبيس إكس"، الشركة الأم لخدمتي "ستارلينك" و"ستارشيلد"، قيودا على استخدام محطات الاتصالات، بعدما حصلت أوكرانيا على تسجيلات مصورة وحطام لطائرة مسيّرة روسية مسلحة بعيدة المدى، مزودة بمحطة "ستارلينك" مثبتة على جناحها، وفقا لمسؤول أوكراني سابق مطلع على تلك المناقشات.

واتخذ ماسك خلال العام الماضي عدة إجراءات للحد من الاستخدام غير المرغوب به لأجهزة "ستارلينك"، التي توفر اتصالا بالإنترنت عبر الهاتف المحمول من خلال شبكة تضم آلاف الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض.

وتتوفر الخدمة في أكثر من 160 دولة، عبر برنامج عالمي يضم مئات البائعين المعتمدين من جهات خارجية، يتعين إخضاعهم للفحص قبل قبولهم في البرنامج.