وأكد البديوي أن هذه الممارسات تمثل تدخلا سافرا وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، وتطاولا على سيادتها واستقلال قضائها، وتتعارض مع مبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل، والأسس التي تقوم عليها العلاقات بين الدول الشقيقة.

وشدد الأمين العام على ضرورة اضطلاع السلطات اللبنانية بمسؤولياتها في منع استغلال أراضيها للإساءة إلى دول مجلس التعاون أو التحريض عليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الممارسات، بما يحفظ العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين الجانبين.

وجدد البديوي التأكيد على التضامن الكامل والثابت لدول مجلس التعاون مع مملكة البحرين، ووقوفها صفا واحدا إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات قضائية لصون سيادتها وحماية أمنها واستقرارها والحفاظ على مكتسباتها الوطنية.