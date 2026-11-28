وذكر بيان لمستشارية الأمن القومي في العراق، نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم العبودي التقى في العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يجريها إلى إيران على رأس وفد أمني رفيع".

وأضاف البيان أن "الجانبين بحثا آليات التنسيق المشترك في مجال مكافحة الإرهاب، وتكثيف الجهود لضبط الحدود المشتركة بين البلدين، ومنع أي خروقات أو تهديدات أمنية، إلى جانب بحث مسارات الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين والدفع باتجاه تعزيزه على أرض الواقع".

وأكد العبودي، خلال اللقاء، بحسب البيان، التزام العراق الثابت بمبادئ حسن الجوار، مشددا على أن الدستور العراقي واضح وصريح في عدم السماح لأي جهة أو جماعة باستخدام الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء على دول الجوار أو تهديد أمنها واستقرارها.