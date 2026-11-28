وأوضحت أن المواطن حكمت محمد فرج (57 عاما) قتل برصاص الاحتلال في قرية مادما جنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية.

بدورها أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن فرج أصيب بالرصاص الحي في الصدر، وأن طواقمها نقلته إلى مستشفى في نابلس.

وقال رئيس مجلس قرية مادما رامي نصّار لوكالة فرانس برس إن قوة إسرائيلية داهمت منزل فرج وأطلقت النار عليه، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، مشيرا الى أن الجنود اعتدوا بالضرب على زوجته وابنته وزوجة ابنه.

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي لفرانس برس إن قواته دخلت إلى مبنى أُلقيت منه الحجارة باتجاهها خلال عملية عسكرية نفذتها في قرية مادما.

وأضاف: "في المكان تطور اشتباك جسدي، وخلاله حاول إرهابي خطف سلاح أحد الضباط فأطلق النار باتجاهه، إلا أن الإرهابي انحرف بالسلاح خلال إطلاق النار، ونتيجة لذلك أُصيب ضابط آخر كان موجودا في المكان بجروح متوسطة".

وتابع "واصل الإرهابي الاشتباك مع القوة، فقامت بتحييده"، مشيرا إلى أن الضابط المصاب نقل لتلقي العلاج.