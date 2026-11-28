وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، اللواء تركي المالكي، في بيان، إن السعودية "نفذت مساء السبت عملية رد عسكري لتدمير مصادر حيوية تستخدمها الميليشيا الحوثية الإرهابية لتنفيذ عملياتها الإرهابية المتعمدة والممنهجة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية باليمن والمملكة، وكذلك لتهديد حرية الملاحة البحرية بجنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب".

وأضاف المالكي أن "الأهداف التي تم تدميرها تدعم المجهود العسكري والعمليات الإرهابية التي تنفذها الميليشيا الحوثية الإرهابية بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وأكد المالكي أن السعودية "لن تتردد في تنفيذ الرد الفوري على كل عملية إرهابية تنفذها الميليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن جماعة الحوثي قولها إنها هاجمت مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومصفاة جازان النفطية، ومحطتي كهرباء في جنوب السعودية، خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.