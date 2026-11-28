وأعلنت النقابة اتخاذ إجراءات رسمية وقانونية ضد المسلسل، وصلت إلى تقديم بلاغ للنائب العام، ومخاطبة الجهات الرقابية المعنية لمراجعة محتواه.

وكشفت نقيبة التمريض في مصر كوثر محمود، أسباب تحرك النقابة ضد المسلسل، مؤكدة رفضها ما وصفته بالإساءة البالغة لمهنة التمريض، قائلة: "لن نقبل تشويه صورة آلاف الممرضين والممرضات، أو اختزال مهنة إنسانية لها تاريخ طويل من العطاء في صور درامية مسيئة".

وأوضحت نقيبة التمريض لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن اعتراض النقابة لا يتعلق بمشهد أو شخصية بعينها، وإنما يمتد إلى المسلسل ككل، وما يقدمه من معالجة درامية ترى أنها تسيء إلى المهنة والعاملين بها، وتكرس صورة سلبية لا تعبر عن حقيقة الدور الإنساني والمهني الذي يؤديه آلاف الممرضين والممرضات داخل المنشآت الصحية المختلفة.

4 مخاطبات رسمية

وفي إطار تصعيد موقفها، كشفت كوثر محمود أن النقابة وجهت 3 مخاطبات رسمية إلى الجهات المعنية بالرقابة على الأعمال الفنية وتنظيم المحتوى الإعلامي والعمل النقابي الفني، إلى جانب التقدم ببلاغ إلى النائب العام بشأن المسلسل.

وأضافت أن النقابة خاطبت الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية، مطالبة بمراجعة مسلسل "عنبر الموت" مراجعة شاملة، كما وجهت النقابة خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، طالبت فيه بفحص محتوى المسلسل والتحقق من مدى توافقه مع المعايير والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي، مع المطالبة بوقف بثه، بسبب ما اعتبرته إساءة بالغة لمهنة التمريض وتشويهًا لصورتها أمام المجتمع.

وامتدت تحركات النقابة إلى مخاطبة نقيب المهن التمثيلية، لمراجعة العمل واتخاذ ما يلزم من مواقف وإجراءات تجاه المسلسل والقائمين عليه، فضلاً عن التقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المسلسل.

وشددت كوثر محمود على أن "التمريض المصري يضم آلاف النماذج المشرفة التي تعمل ليلا ونهارا في رعاية المرضى وإنقاذ الأرواح، وتتحمل مسؤوليات مهنية وإنسانية جسيمة، خاصة في أصعب الظروف التي تمر بها المنظومة الصحية".

كما اعتبرت أنه "لا يجوز اختزال تاريخ المهنة وعطائها في صور درامية مسيئة تنتقص من كرامة أبنائها، أو تؤثر سلبًا على نظرة المجتمع إليهم".

"حساسية مفرطة"

بدوره، يرى الناقد الفني طارق الشناوي أن الاعتراض على الأعمال الفنية بسبب الصورة التي تقدمها عن بعض أصحاب المهن يعكس أزمة عامة في تقبل النقد والاختلاف، ولا تقتصر على نقابة بعينها، بل تمتد إلى عدد من النقابات المهنية والتجمعات المختلفة.

وقال الشناوي في تصريحات لموقع "سكاي نيوز عربية" إن بعض النقابات تتعامل بحساسية مبالغ فيها تجاه المعالجات الدرامية التي تتناول أصحاب المهن التي تمثلهم، مضيفا أن هذه الظاهرة تستدعي التصدي لها، لكن تكرار هذه الاعتراضات يعكس تراجع القدرة على تقبل المساحات النقدية، قائلًا: "هذا يدل على أن درجة تقبلنا لأي مساحة نقدية تتدهور، وتكاد تنتهي، وهذه ظاهرة سلبية جدًا، أننا لا نتقبل النقد".

وفيما يتعلق بمسلسل "عنبر الموت"، شدد الناقد الفني على ضرورة عدم التسرع في الحكم على العمل، خاصة أنه لا يزال معروضا ولم تكتمل حلقاته، موضحا أنه شاهد حتى الحلقة الرابعة، ولم يرَ في الأحداث تعميمًا للإساءة على جميع الممرضات أو تصويرهن باعتبارهن متواطئات.

كما لفت إلى أن التعامل مع الأعمال الفنية يحتاج إلى قدر أكبر من النضج والتقبل من جميع الأطراف، مشيرا إلى أن القضية لا تتعلق بنقابة التمريض وحدها، وإنما تمتد إلى مختلف النقابات والمهن.

ما قصة مسلسل "عنبر الموت"؟

يأتي الجدل حول المسلسل على خلفية تناوله قضية حقيقية تعود إلى عام 1997 في الإسكندرية، عُرفت إعلاميا بقضية الممرضة عايدة نور الدين، التي ارتبط اسمها باتهامات بقتل أحد المرضى عمدا، والشروع في قتل أكثر من 30 مريضا آخرين داخل المستشفى التي كانت تعمل بها، باستخدام مادة دوائية خطيرة، إلى جانب اتهامات باختلاس أدوية من المستشفى.

وتدور أحداث مسلسل "عنبر الموت"، المكون من 12 حلقة، في إطار من الجريمة والتشويق، مستلهما أحداثه من القضية، مع معالجة درامية لشخصياتها وتطوراتها.

وتجسد الممثلة منة شلبي خلال الأحداث شخصية "نادية"، وهي ممرضة تواجه اتهامات بالقتل، فيما يجسد الممثل علي قاسم شخصية محامٍ يتولى الدفاع عنها، محاولًا كشف ملابسات القضية وتغيير مسارها.

وبين المعالجة الدرامية للقضية الحقيقية واعتراض نقابة التمريض على الصورة التي يقدمها العمل للمهنة، يفتح مسلسل "عنبر الموت" نقاشًا حول حدود الحرية الإبداعية ومسؤولية الأعمال الفنية في تناول المهن الإنسانية، ومدى التوازن بين استلهام الوقائع الحقيقية والحفاظ على صورة العاملين بها.