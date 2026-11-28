وأعربت أستراليا وبلجيكا وكندا وفرنسا ولوكسمبورغ والنرويج وبولندا وبريطانيا عن أسفها لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كان من المقرر إجراؤها في 28 نوفمبر، والانتخابات الرئاسية المقررة مطلع العام المقبل.

وكان عباس قد قرر في أكتوبر تأجيل الانتخابات التشريعية إلى 11 سبتمبر 2027، داعيا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في التاريخ نفسه، وعزا القرار إلى الإجراءات الإسرائيلية والأوضاع الأمنية في قطاع غزة.

وفي الشهر الماضي، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن التكتل يأسف لقرار عباس تأجيل الانتخابات، مضيفة أن إجراء انتخابات ديمقراطية في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة "تأخر كثيرا".

ولم يجر الفلسطينيون انتخابات تشريعية أو رئاسية منذ عامي 2006 و2005 على التوالي.