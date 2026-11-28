وقال نتنياهو إن إسرائيل "تواجه تهديدات تستدعي توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات السياسية".

وأضاف أن "حزب الليكود لا يزال الحزب الأكبر في إسرائيل، ويتقدم على حزب آيزنكوت بنحو ربع مليون صوت".

وردّ رئيس حزب "الديمقراطيين" يائير غولان على إعلان نتنياهو قائلا: "كفى حيلا وألاعيب. لقد خسر نتنياهو. ومن واجبنا احترام إرادة الناخبين وتشكيل حكومة تغيير وإنقاذ".

واعتبر رئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، أن مقترح نتنياهو "ليس سوى خدعة مكشوفة أخرى من محتالٍ دائم، سبق له أن غدر بكل شريك ونقض كل اتفاق".

وأوضح لابيد أن "السبيل الوحيد لاختبار هذا المقترح هو أداء حكومة بقيادة آيزنكوت لليمين الدستورية، وعندها فقط يمكن البدء في مفاوضات حول إمكانية توسيعها".

من جانبه، قال رئيس "القائمة العربية المشتركة" يوسف جبارين، إن نتنياهو "يعيد مرة أخرى تدوير الحيل السياسية في محاولة لعرقلة تغيير الحكومة".

وشدد جبارين على أن "الوقت حان لتحقيق الإرادة المشتركة للجمهور بأسره يهودا وعربا على حد سواء، والإطاحة بنتنياهو في هذا الأسبوع بالذات".

أما وزير المالية بتسلئيل سموتريتش فاعتبر أن "مساعي نتنياهو نحو تحقيق الوحدة هي مساعٍ حقيقية وصادقة".

وأشاد سموتريتش بإعلان نتنياهو، مؤكدا استعداده "لدعم أي اتفاق يتوصل إليه رئيس الوزراء مع آيزنكوت وشركائه".

ودعا آيزنكوت وأعضاء الكنيست من معسكر اليسار إلى "التخلي عن فكرة واهمة، وهي تشكيل حكومة أقلية تعتمد على أعداء إسرائيل. بدلا من ذلك، عليهم مد أيديهم مجددا إلى إخوانهم، والعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية عريضة".

وحذر رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، الجمعة، من أن نتنياهو قد يعرض على آيزنكوت التناوب على رئاسة الوزراء، في مناورة تهدف إلى عرقلة تشكيل حكومة جديدة من دون الليكود.

وكتب ليبرمان على منصة "إكس": "حكومة التغيير بدأت تتبلور. لا أستبعد أن يعرض نتنياهو على غادي آيزنكوت اتفاق تناوب يتولى بموجبه نتنياهو رئاسة الوزراء في الفترة الثانية، لكن على الجميع أن يدركوا أن هذه مجرد مناورة".

ووفق ليبرمان فإن نتنياهو يسعى إلى إجراء انتخابات جديدة، وسيماطل في مفاوضات تشكيل حكومة الوحدة حتى اللحظة الأخيرة، ثم يبحث عن ذريعة لوقفها، حسبما أورد موقع "تايمز أوف إسرائيل".

وكان آيزنكوت، قد أكد في منشور مطول على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، استعداده لتقديم تنازلات من أجل تشكيل حكومة وحدة مع الليكود، لكنه اعتبر أن الحزب غير مستعد للدخول في مفاوضات جادة لتحقيق هذا الهدف.

وبحسب آيزنكوت فإن فريقي التفاوض التابعين لحزبي "يشار" والليكود اجتمعا خمس مرات فقط خلال الأسبوعين الماضيين، مشيرا إلى أن الليكود رفض طلبات عقد اجتماعات بوتيرة أكبر.

وبيّن أن الليكود رفض الموافقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية تابعة للدولة في الإخفاقات المحيطة بهجوم حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، أو استبعاد من وصفهم بالمتطرفين من الحكومة، أو مناقشة تشكيل حكومة تقر تشريعات تفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية على الجميع.

وأشار آيزنكوت إلى أن الليكود طرح على الطاولة "أسوأ" خيار لتشكيل حكومة وحدة، وهو: "الحكومة نفسها، والشركاء أنفسهم، ولا تغيير، ولا قانون للتجنيد".

وذكر آيزنكوت أن معسكره كان مستعدا لتقديم تنازلات بشأن شروط تشكيل لجنة تحقيق رسمية، وكذلك بشأن بعض التعديلات على النظام القضائي، لكنه اتهم الليكود بعدم طرح "أي مقترح ملموس على الطاولة" خلال أسبوعين من المفاوضات.