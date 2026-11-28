وأكدت الوزارة أن هذه المواقف لا تعبّر بأي شكل من الأشكال عن موقف الدولة اللبنانية أو سياستها تجاه مملكة البحرين .

وأوضحت أن اللقاء المذكور لم يكن رسميا، وأن الحكومة اللبنانية لم تشارك في تنظيمه أو الدعوة إليه أو رعايته.

وذكّرت الوزارة بأن البيان الوزاري للحكومة اللبنانية أكد التزام لبنان بألا يكون منصة للتهجم على الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة، مشددة على التزام الحكومة بمواصلة العمل على وضع هذا التعهد موضع التنفيذ.

وجددت الجمهورية اللبنانية "احترامها الكامل لسيادة مملكة البحرين واستقلالها وسلامة أراضيها ومؤسساتها، وحرصها على عدم التدخل في شؤونها الداخلية أو في عمل سلطاتها القضائية، مؤكدة تمسكها بعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين".

كانت مملكة البحرين قد سلمت السفير اللبناني، السبت، مذكرة احتجاج على انعقاد لقاء في بيروت تضمن تصريحات مسيئة للمنامة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الخارجية "استدعت هادي هاشم سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، حيث استقبله السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية على انعقاد لقاء في بيروت تضمّن ادعاءات باطلة وتصريحات مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية".

وأكد مدير عام العلاقات الثنائية "رفض مملكة البحرين القاطع لما صدر في هذا اللقاء باعتباره تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية".

وطالب "الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات".

وجدد المسؤول البحريني "حرص المملكة على علاقاتها الأخوية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة".