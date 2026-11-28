وقال نتنياهو في بيان له إنه مستعد للتخلي عن مبدأ تولي الحزب الأكبر قيادة الحكومة، في مواجهة ما وصفه بتهديدات وجودية تواجه إسرائيل.

وأضاف: "أنا على استعداد للموافقة على أن يتولى غادي آيزنكوت رئاسة الحكومة أولا، بينما أتولى منصب رئيس الوزراء البديل خلال الفترة الأولى من الولاية".

وأوضح أن جسامة ما وصفه بالتهديد الوجودي، واحتمال تشكيل حكومة تفتقر إلى القدرة على مواجهته، يفرضان عليه تنحية الاعتبارات الأخرى جانبا، بما في ذلك مبدأ أحقية الحزب الأكبر في تولي القيادة.

وأعرب نتنياهو عن أمله في أن تتيح هذه الخطوة بدء مفاوضات جادة ومكثفة على الفور، تقوم على الاستعداد المتبادل لتقديم التنازلات، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية قادرة على مواجهة المخاطر وضمان أمن إسرائيل ومستقبلها.

وقال إن إسرائيل "تواجه مخاطر فورية تهدد وجودها"، معتبرا أن السبيل الوحيد للتعامل معها هو توحيد صفوف جميع الأطراف التي تؤمن بأن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.

وحذر نتنياهو مما وصفه بمحاولات عناصر معادية السيطرة على الدولة من الداخل، قائلا إن ذلك قد يحدث "من دون إطلاق رصاصة واحدة".

واتهم من وصفهم بداعمي "الإرهاب" بالسعي إلى منح الجنسية الإسرائيلية لمئات الآلاف من الفلسطينيين القادمين من الضفة الغربية وقطاع غزة والدول المجاورة، تحت ذريعة "لم الشمل"، بهدف إقامة كيان عربي يتمتع بالحكم الذاتي في منطقتي الجليل والنقب.

كما قال إن هذه الأطراف تسعى إلى الانسحاب من المناطق الأمنية في غزة وسوريا ولبنان، معتبرا أن ذلك سيجلب "الإرهابيين" إلى أعتاب التجمعات السكنية الإسرائيلية، وصولا إلى إقامة دولة فلسطينية برعاية إيرانية على أنقاض إسرائيل.