وقالت القناة "الإخبارية" السورية، إن إدارة مكافحة الإرهاب بالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي في محافظتي حماة وطرطوس، حيّدت نصر زهرة، أحد المتورطين باستهداف دوريات الجمارك والأمن في طرطوس، وإبراهيم الظاهر الذي كان برفقته.

ووفقما نقلت القناة عن قوى الأمن السورية، فإن عملية قتل زهرة جرت خلال عملية أمنية محكمة بقرية الربيعة في ريف حماة، بعد رصد تحركات المتورطين وملاحقتهم.

وكانت قوى الأمن الداخلي قد قتلت في 11 نوفمبر يزن عباس، متزعم خلية مسلحة والمرافق السابق لسهيل الحسن، وذلك عقب رصد إدارة مكافحة الإرهاب الخلية المسلحة في الريف الشرقي لمحافظة طرطوس، بعد مبادرتها مع أفراد مجموعتها بإطلاق النار بشكل مباشر على الدوريات الأمنية إثر وقوعهم في كمين محكم بريف المحافظة.

وفي أغسطس الماضي، أعلنت قيادة الأمن الداخلي السورية مقتل فراس عبد الكريم حمود، الملقب بـ"الخال"، خلال اشتباك مسلح أعقب مداهمة مكان اختبائه في مدينة صافيتا بريف طرطوس.

وذكرت قيادة الأمن الداخلي أن حمود شغل سابقا منصب قائد القوات الخاصة في "الفرقة 25" خلال عهد الرئيس السابق بشار الأسد، قبل أن يعرف حركيا باسم "فجر 3".

واتهمت السلطات السورية حمود بالتورط في عمليات تمرد مسلحة استهدفت مقرات حكومية، وأدت إلى مقتل عناصر من قوات الأمن والجيش واحتجاز آخرين، مشيرة إلى أنه تولى شخصيا مسؤولية التفاوض بشأن المحتجزين.

كما اتهمته بالسعي إلى تشكيل مجموعات مسلحة لاستهداف مقرات الدولة والمدنيين.