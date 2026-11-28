وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن وزارة الخارجية "استدعت هادي هاشم سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين، حيث استقبله السفير الشيخ عبدالله بن علي آل خليفة مدير عام العلاقات الثنائية، وسلّمه مذكرة احتجاج رسمية على انعقاد لقاء في بيروت تضمّن ادعاءات باطلة وتصريحات مسيئة لمملكة البحرين وسلطتها القضائية".

وأكد مدير عام العلاقات الثنائية "رفض مملكة البحرين القاطع لما صدر في هذا اللقاء باعتباره تدخلا سافرا في شؤونها الداخلية".

وطالب "الجهات اللبنانية المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه اللقاءات".

وجدد المسؤول البحريني "حرص المملكة على علاقاتها الأخوية مع الجمهورية اللبنانية الشقيقة".