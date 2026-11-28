وأبدت المنظمة "صدمة" لمقتل الرجلين، منددة بما وصفته بأنه "استهداف مباشر" لها.

وقالت المنظمة عبر "إكس": "إن مقارنا تحمل بوضوح شعار أطباء بلا حدود، وقد أبلغنا الجيش الإسرائيلي بمواقعها، وكان على علم بها".

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن القتيلين هما أحمد أبو حصيرة، ومعاذ صبح الذي قال إنه قائد خلية المدفعية في حركة "حماس".

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن الرجلين "كانا يعملان حارسي أمن في عيادة تديرها منظمة أطباء بلا حدود، إلى جانب نشاطهما كإرهابيين".

وأوضح أن الغارة لم تستهدف مستشفى ولم تلحق أي أضرار بالمنشآت الطبية في المنطقة.

إدانات للغارة الإسرائيلية

أثارت الغارة التي نفذتها إسرائيل ليل الجمعة على الرغم من سريان وقف لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني، إدانات من جهات عدة بينها المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس.

وكتب غيبرييسوس عبر "إكس": "إن الهجمات على المنشآت الصحية والعاملين في القطاع الصحي والطواقم الإنسانية في غزة مشينة وغير مقبولة"، مشددا على ضرورة توقفها.

ومع هذه الغارة، يرتفع عدد موظفي أطباء بلا حدود الذين قُتلوا في غزة إلى 17 شخصا، بحسب المنظمة.

وأكدت المنظمة سابقا أنها تأخذ على محمل الجد الاتهامات التي توجهها السلطات الإسرائيلية إلى بعض موظفيها بالضلوع في أنشطة إرهابية.

وشددت على أنها "لا توظف عن علم أي شخص يشارك في أنشطة عسكرية"، مشيرة إلى أنها تعتمد معايير توظيفية صارمة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم شنّته حركة "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص.

وأطلقت إسرائيل حملة عسكرية دمرت مساحات شاسعة من غزة في هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 74 ألف شخص، بحسب وزارة الصحة في غزة.

وتواصل إسرائيل استهداف القطاع رغم التوصل إلى هدنة دخلت حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.

وقُتل أكثر من 1650 فلسطينيا منذ سريان الهدنة، وفق حصيلة أعدّتها وكالة "فرانس برس" استنادا إلى بيانات وزارة الصحة في غزة.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، قُتل سبعة من عناصره ومدني واحد منذ سريان الهدنة التي تتبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بانتهاكها.