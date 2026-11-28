وقال عبد العاطي خلال لقاء يعقد الآن مع مجموعة من الاعلاميين المصريين والدوليين إن داعيات الملف الإيراني لا تقتصر على دول الخليج، بل تمتد إلى العالم بأسره، من خلال تأثيرها على أسعار النفط وسلاسل الإمداد والتوريد.

وأضاف أن لمصر دورا في ملف البحر الأسود، باعتبارها من أكثر الدول تأثرا بتداعياته، لا سيما فيما يتعلق باستيراد الحبوب والمصالح الاقتصادية الأخرى.

كما أشار الوزير المصري إلى أن القضية الفلسطينية تمثل جوهر الصراعات في المنطقة، مشددا على أن حل أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار يظلان مرهونين بالتوصل إلى حل لها.

كما قال عبد العاطي إن مصر تتمتع بحضور وصوت مؤثرين في القضايا الإقليمية، سواء ما يتعلق بالترتيبات الأمنية أو الملفات الاقتصادية والتجارية.