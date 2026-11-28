واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي مرتفع علي الطاهر باتجاه حي الدير في بلدة النبطية الفوقا، كما طال بلدتي رشاف وصربين، بالتزامن مع عمليات تمشيط وتحركات للآليات الإسرائيلية، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان القصف المدفعي الإسرائيلي قد استهدف، صباحا، وادي زبقين في الجنوب، فيما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على دفعتين على بلدة كفرتبنيت، وسُمع دوي انفجار ضخم في بلدة القنطرة جنوبي لبنان.

وتعرضت أطراف بلدة راشيا الفخار، ليل الجمعة، لقصف إسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية جسيمة في أحد المنازل، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وتشن إسرائيل حربا على لبنان منذ الثاني من مارس الماضي، عقب إطلاق "حزب الله" صواريخ على شمال إسرائيل، فيما احتلت القوات الإسرائيلية عددا من بلدات جنوب لبنان.

وأُعلن في 20 يونيو الماضي وقف لإطلاق النار، تراجعت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.