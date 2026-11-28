ودعا مخبر الحكومة العراقية إلى توخي الحذر بشأن حدودها، محذرا من أن تصبح أداة لتنفيذ سياسات ترامب.

وقال مخبر، في منشور عبر منصة "إكس"، إن المصير المشترك مع دول الجوار يمثل مبدأ أساسيا في هيكلية السياسة الخارجية الإيرانية، مضيفا أن إيران وقفت إلى جانب الشعب العراقي في أحلك الظروف، وفق تعبيره.

وأضاف أن هذه العلاقة تقتضي من بغداد البقاء يقظة على حدودها، وألا تسمح لنفسها بأن تصبح "أداة أو وسيلة لتنفيذ سياسات ترامب المجرم".

وتأتي تصريحات مخبر تعليقا على جهود الحكومة العراقية لمنع تهريب النفط.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد أعلنت، السبت، استمرار العمل على إنجاز تحصينات أمنية متكاملة لأول مرة في هور الحويزة على الشريط الحدودي العراقي الإيراني.

وذكرت الوزارة، في فيديو نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك، السبت، أن الحدود العراقية الإيرانية هي أطول حدود برية في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هور الحويزة يعد مسطحا مائيا كبيرا بين العراق وإيران، يمتد بطول يتجاوز 50 كيلومترا، وتقع المخافر العراقية خلف هذا الهور بعدة كيلومترات، الأمر الذي يستغله المهربون والمتسللون.

وأضافت أن قوات الحدود أنجزت سدة ترابية بارتفاع عدة أمتار، وبدأت تنفيذ التحصينات عليها، باعتبارها تمثل الخط الصفري على الحدود العراقية الإيرانية.