كما نفت توجيه أردوغان دعوة إلى صدام خليفة حفتر لحضور قمة تركية إفريقية مرتقبة في طرابلس.

وذكرت المنصة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، أن المعلومات بشأن عقد اجتماع في 8 ديسمبر المقبل، بمشاركة صدام خليفة حفتر ممثلا عن القيادة العامة، لتوقيع اتفاق لتوحيد المؤسسات الليبية برعاية أميركية وترتيبات تركية، غير صحيحة.

وأضافت أنها رصدت عددا من المنشورات المتشابهة في مضمونها وتوقيت نشرها، معتبرة أن ذلك يوحي بوجود حملة إعلامية ممنهجة تقف وراءها جهات مجهولة، لديها أهداف وصفتها بالمغرضة.

ويأتي النفي وسط تحركات دبلوماسية مكثفة تقودها الولايات المتحدة، بمشاركة أطراف إقليمية، لدفع جهود توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانقسام السياسي في البلاد.

وكان نائب القائد العام للجيش الوطني الليبي صدام حفتر قد أعلن التوصل إلى إطار شامل لتوحيد مؤسسات الدولة، تمهيدا للانتقال من مرحلة التفاوض والاتفاق إلى مرحلة التنفيذ.

وكانت القمة الإفريقية التركية مقررة في طرابلس يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، لكن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أعلن تأجيلها، في رسالة موجهة إلى رئيس بوروندي رئيس الاتحاد الإفريقي إيفاريست ندايشيمي.

وكان أردوغان التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول بوقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، ثم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ونجله صدام في أنقرة، الأربعاء.