وقالت الخلية، في بيان نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن القوات الأمنية عند نقطة تفتيش سركلان، ضمن نطاق مسؤولية الفرقة الرابعة عشرة بقيادة عمليات نينوى في محافظة كركوك، تمكنت من ضبط شاحنة تحمل حاوية أدوات مغلقة بأقفال جمركية.

وأضافت أن الشكوك بشأن حمولة الشاحنة دفعت القوات الأمنية إلى إخضاعها للفحص بجهاز "السونار"، الذي كشف عن وجود خزانات تحتوي على مادة مجهولة يشتبه في أنها نفط مهرب.

وأشارت إلى إلقاء القبض على السائق وحجز الشاحنة، بانتظار قرار قاضي التحقيق للكشف عن طبيعة المادة المضبوطة، مؤكدة استمرار متابعة القضية.

وفي سياق متصل، أفادت خلية الإعلام الأمني بأن معطيات أمنية كشفت عن وجود خرق قديم في أنبوب لنقل النفط الخام، يبلغ قطره 16 بوصة، ويمتد من المحطة المركزية لحقل صبة باتجاه محطة الضخ الأولى "بي إس-1"، ضمن نطاق مسؤولية اللواء التاسع بشرطة الطاقة.

وأوضحت الخلية أن الموقع بانتظار إجراءات المعالجة والصيانة، دون الإشارة إلى وجود صلة بين خرق الأنبوب والشاحنة المضبوطة في كركوك.