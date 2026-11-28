وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي، في منشور على منصة "إكس": "اعتراض وتدمير صاروخ كروز أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه الرياض".

وجاء الإعلان بعدما أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، التي يديرها الحوثيون، بأن ضربة سعودية استهدفت حي بئر أبو شملة السكني في مديرية التحرير بالعاصمة صنعاء.

وذكرت الوكالة أن الضربة أسفرت عن تضرر 8 منازل و3 محال تجارية، فيما أفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بإصابة 13 شخصا.

ومنذ تجدد الحرب في اليمن، تشن السعودية غارات جوية متكررة على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين المدعومين من إيران، في إطار دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.

في المقابل، كثف الحوثيون هجماتهم على الأراضي السعودية، التي باتت تستهدف بشكل شبه يومي، وطالت منشآت للطاقة ومطارات والحي المالي في العاصمة الرياض، وفق وكالة فرانس برس.