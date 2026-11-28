وقالت القيادة الوسطى الأميركية (سنتكوم) في بيان، ليل الجمعة، إن القوات الأميركية وشركاء المنطقة تتحكم في مضيق هرمز، إلا أنه "لا توجد رسوم مرور للسفن".

وأعلنت القيادة أن "جهود القيادة المركزية أعادت حرية الملاحة عبر الممر المائي الدولي"، مؤكدة أن "آلاف السفن ومليارات براميل النفط الخام عبرت المضيق بحرية وأمان تحت حماية الولايات المتحدة رغم العدوان الإيراني غير المبرر".

كما أشارت "سنتكوم" إلى "ادعاءات كاذبة" أدلى بها قائد عسكري إيراني بشأن القوات الأميركية، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكتبت على منصة "إكس": "الادعاء: سرق الجيش الأميركي ناقلتي نفط إيرانيتين، وقامت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني باستعادتهما بينما كان الجنود الأميركيون نائمين"، لكن "الحقيقة أن إيران لم يعد لديها بحرية. الوضع بأكمله الذي وصفه القائد العسكري الإيراني هو كذبة ملفقة أخرى"، وفق "سنتكوم".

وتابع القيادة الوسطى الأميركية في نقطة أخرى: "الادعاء: ضربت القوات البحرية الإيرانية حاملة الطائرات الأميركية يو إس إس أبراهام لنكولن (قبل أشهر)، مما أجبر القوات الأميركية على طلب مساعدة من دول المنطقة لدعم الإجلاء"، لكن "الحقيقة (حسب بيان سنتكوم) هي أن مجموعة حاملة الطائرات محمية جيدا ولم تضرب من قبل إيران على الإطلاق. في الواقع أكملت المجموعة نشرا قتاليا تاريخيا ناجحا في الشرق الأوسط وعادت بسلام إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي".