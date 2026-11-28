وتوقع المصدر "التوقيع على هامش القمة على اتفاق توحيد ليبيا، ودمج الحكومتين المتنافستين في شرق البلاد وغربها في سلطة واحدة، عبر إعادة تشكيل المجلس الرئاسي على أن يتولى صدام حفتر رئاسته"، وذلك "إذا لم يحدث تشويش أو تدخلات خارجية لإحباطه".

وكانت القمة الإفريقية التركية مقررة في طرابلس يومي 8 و9 ديسمبر المقبل، لكن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي أعلن تأجيلها، في رسالة موجهة إلى رئيس بوروندي رئيس الاتحاد الإفريقي إيفاريست ندايشيمي.

وكان أردوغان التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة في إسطنبول بوقت سابق من شهر نوفمبر الجاري، ثم قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ونجله صدام في أنقرة، الأربعاء.

والجمعة أعلن صدام حفتر انخراط البلاد في بلورة إطار شامل لتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة.

وقال في منشور على "فيسبوك"، إن "ما تشهده منطقتنا والعالم من تحولات متسارعة، وما تواجهه بلادنا من تحديات ومهددات تمس أمنها وسيادتها، يفرض علينا مسؤولية وطنية وتاريخية لتجاوز حالة الانقسام، وإعادة بناء واقعنا السياسي بما يستجيب لتحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل".

وأضاف: "انطلاقا من هذه المسؤولية، نؤكد انخراطنا الجاد في الجهود الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة، كما نؤكد استعدادنا للعمل مع كافة الأطراف الوطنية لصياغة اتفاق سياسي يعكس واقع ليبيا اليوم، ويستوعب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويراعي مقتضيات الأمن الوطني الليبي، ويؤسس لاستقرار سياسي راسخ، وصولا إلى تجديد الشرعية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية".

وقال إن "مسيرة طويلة من الحوار والتفاوض أفضت إلى بلورة إطار شامل لتوحيد مؤسسات الدولة، بما يمهد للانتقال من مرحلة التفاوض والتفاهمات إلى مرحلة التنفيذ".

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا، أفضى إلى وجود سلطتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.