وقال حفتر في منشور على "فيسبوك"، إن "ما تشهده منطقتنا والعالم من تحولات متسارعة، وما تواجهه بلادنا من تحديات ومهددات تمس أمنها وسيادتها، يفرض علينا مسؤولية وطنية وتاريخية لتجاوز حالة الانقسام، وإعادة بناء واقعنا السياسي بما يستجيب لتحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل".

وأضاف: "انطلاقا من هذه المسؤولية، نؤكد انخراطنا الجاد في الجهود الرامية إلى توحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة، كما نؤكد استعدادنا للعمل مع كافة الأطراف الوطنية لصياغة اتفاق سياسي يعكس واقع ليبيا اليوم، ويستوعب المتغيرات الإقليمية والدولية، ويراعي مقتضيات الأمن الوطني الليبي، ويؤسس لاستقرار سياسي راسخ، وصولا إلى تجديد الشرعية السياسية وإنهاء المرحلة الانتقالية".

وقال إن "مسيرة طويلة من الحوار والتفاوض أفضت إلى بلورة إطار شامل لتوحيد مؤسسات الدولة، بما يمهد للانتقال من مرحلة التفاوض والتفاهمات إلى مرحلة التنفيذ".

وتابع: "حرصنا طوال الفترة الماضية على تكثيف جهودنا السياسية والدبلوماسية، وتقريب وجهات النظر بين الدول الشقيقة والصديقة، وبناء أرضية مشتركة من التوافق حول وحدة ليبيا واستقرارها".

وثمن حفتر جهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، و"كافة الدول الشقيقة والصديقة الداعمة لهذا المسار"، وخص بالشكر والتقدير الولايات المتحدة ومصر وتركيا ودولة الإمارات وقطر، على ما تبذله من مساع سياسية ودبلوماسية لدعم جهود التوحيد، ونتطلع إلى البناء على ما تحقق من تفاهمات، والتأسيس لشراكات استراتيجية راسخة وممتدة مع ليبيا واحدة وموحدة".

واستطرد: "يأتي انفتاحنا على شركائنا الإقليميين والدوليين انطلاقا من رؤية وطنية مستقلة، تحكمها المصالح العليا للدولة الليبية، وتقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، من دون أن يكون تطوير علاقاتنا مع أي من شركائنا على حساب علاقاتنا وشراكاتنا القائمة".

وختم بيانه قائلا: "غايتنا من مجمل هذه الجهود ليست مجرد إعادة ترتيب السلطات القائمة، وإنما التأسيس لمرحلة جديدة في تاريخ الدولة الليبية، تستعيد فيها وحدتها وكامل سيادتها واستقلال قرارها، وقدرتها على حماية مصالحها والاضطلاع بدورها الإقليمي والدولي".

ومنذ سنوات، تعاني ليبيا انقساما سياسيا وعسكريا، أفضى إلى وجود سلطتين متنافستين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.