وزعم الجيش الإسرائيلي إن الرجلين كانا عضوين في حركة حماس، ويعملان حارسين في عيادة تديرها "أطباء بلا حدود".

وقالت المنظمة على موقع "إكس"، إنها تشعر بـ"بالغ الحزن والغضب" لمقتلهما.

وذكرت "أطباء بلا حدود" أن الرجلين قتلا مساء الجمعة من جراء إصابة مباشرة للعيادة، التي كانت تحمل شعارات المنظمة بوضوح.

وأضافت أنها كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي بموقع العيادة.

وقال الجيش إن الغارة لم تستهدف مستشفى، وإن البنية التحتية الطبية في المنطقة لم تتضرر.

وذكر أن "أحد الرجلين كان يقود وحدة مدفعية في الجناح العسكري لحماس"، زاعما أن كليهما شارك في جهود لإعادة بناء القدرات العسكرية للجماعات المسلحة في غزة.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى إنه اتخذ خطوات للحد من المخاطر على المدنيين قبل تنفيذ الغارة.

وقالت "أطباء بلا حدود" إن مقتلهما رفع عدد أفراد طواقمها الذين قتلوا في غزة إلى 17 شخصا.